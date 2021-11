Na UTI, sertanejo Thiago Costa respira com ajuda de oxigênio e recebeu seis bolsas de sangue

Apoie o 247

247 - O cantor sertanejo Thiago Costa já recebeu seis bolsas de sangue desde que foi internado na última quinta-feira (11), após a moto aquática em que estava ser atingida por uma lancha. O artista sofreu fratura nos membros direitos e logo após a internação, passou por cirurgia na perna. Ele tem uma cirurgia programada para esta terça-feira (16).

De acordo com a assessoria do artista paraense, ele respira com auxílio de oxigênio, consegue se alimentar e também conversar "lentamente". As informações foram publicadas pelo portal G1.

Não há previsão de alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém, onde está internado.

Se passar por novo procedimento cirúrgico, o cantor deve precisar de mais sangue. A equipe e a família pediram doações, principalmente do tipo A+, para repor estoques do Centro Hemoterapia e Hematologia do Pará.

Confira no site do Hemopa onde doar.

