Nada voltará a ser como antes, diz Rita Lee sobre coronavírus

247 - A cantora Rita Lee afirma que, após a crise do coronavírus, "nada voltará a ser como antes e isso é bom, os donos do poder vão ser obrigados a cair na real de que não somos tribos isoladas, somos uma raça só".

A artista defendeu o isolamento social, após ser questionada sobre a postura de governantes, inclusive de Jair Bolsonaro, que contrariam recomendações da Organização Mundial da Saúde e defendem relaxamento da quarentena.

"Percebo que ainda não caiu a ficha para a raça humana de que este vírus-vudu atingiu o planeta Terra com um propósito divino, para que a humanidade aprenda a respeitar todas as formas de vida e mude na marra as cabeças malucas dos que estão no poder do mundo inteiro. O momento é de ficar em casa, meditando e rezando", diz ela em entrevista ao jornal O Estado de S.Paulo.

De acordo com a cantora, "o Homo sapiens continua investindo em aparatos nucleares e que ninguém no mundo estava preparado para uma já anunciada possibilidade de guerra biológica",.

"A raça humana tem sido o parasita do planeta. Quando essa pandemia acalmar, seremos obrigados a mudar, por nossa saúde física, mental, psicológica e espiritual", acrescenta.

