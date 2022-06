Nando Reis homenageia Bruno Pereira e Dom Phillips e critica Bolsonaro: "governo da morte"

Apoie o 247

247 - O cantor e compositor Nando Reis criticou o governo de Jair Bolsonaro (PL) por conta do assassinato do indigenista da Fundação Nacional do Índio (Funai) Bruno Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips. "Triste Brasil que mata quem protege as florestas e defende os povos indígenas. Essa é a cara do governo Bolsonaro: a cara da morte", escreveu o artista no Twitter.

Durante um show, Nando Reis afirmou ser "impossível não mencionar esse fato... pelo absurdo que ele é". "Um país em que aqueles que combatem o garimpo ilegal, a pesca ilegal, a derrubada da floresta, aqueles que protegem os povos indígenas são assassinados e tratados como criminosos", criticou o cantor. "Eu queria prestar a minha solidariedade aos familiares, o meu apoio a todos os ativistas e o meu repúdio ao governo Bolsonaro", acrescentou.

Jeferson da Silva Lima, conhecido como Pelado da Dinha, confessou que foi um dos assassinos do indigenista e do jornalista. Ele foi o terceiro preso no caso. Oseney da Costa confessou para a Polícia Federal que ele e seu irmão, Amarildo dos Santos, o "Pelado", cometeram o crime.

Triste Brasil que mata quem protege as florestas e defende os povos indígenas. Essa é a cara do governo Bolsonaro: a cara da morte. pic.twitter.com/2JMIQkYav3 — Nando Reis (@nando_reis) June 18, 2022

