'Não piso neste festival nunca mais', diz Anitta sobre Rock in Rio

247 - A cantora Anitta afirmou nesta segunda-feira (12) sobre a repercussão do Rock in Rio. Segundo ela, parece que o evento age como se estivesse "fazendo um grande favor" para os artistas que falam português. A artista não participou da edição de 2022 e de 2018, em edições do festival em Lisboa, e em 2019, no palco Mundo, no Rio de Janeiro.

"Eu não piso neste festival nunca mais. Só se um dia eles resolverem dar aos artistas que falam português o mesmo respeito que dão aos estrangeiros. Pergunte aos mais corajosos como são tratados quem é do Brasil e como é tratado quem é de fora. É como se estivessem fazendo um grande favor", disse a cantora no Twitter.

