"Não tenho dúvida de que o Brizola votaria no Lula já no primeiro turno", diz José Augusto Ribeiro

247 - O jornalista e escritor José Augusto Ribeiro, autor entre outros livros de “A Era Vargas” (2001) e profundo conhecedor da história política do Brasil, divulgou um vídeo em que defende o apoio do PDT à candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

No vídeo, Ribeiro relembra que em 2002 Brizola apoiou Lula pelo fato de Ciro Gomes, então candidato pelo PPS, não ter chances de vencer o pleito daquele ano. “Na impossibilidade de interferir na candidatura do Ciro ele tomou a decisão de que votaria em Lula no primeiro turno”, diz Ribeiro.

“Hoje, a situação é parecida. Ciro não tem a menor chance de chegar ao segundo turno. Hoje, não tenho a menor dúvida de que o Brizola votaria no Lula já no primeiro turno”, destaca mais à frente.

Segundo ele, “Lula está a um tiquinho de vencer no primeiro turno e evitar os tumultos que o bolsonarismo possa causar na eventualidade de um segundo turno”. "Se não for o Lula quem vai ganhar a eleição é o Bolsonaro e dá pra imaginar as consequências disso”, diz Ribeiro em um outro trecho do vídeo.

Veja o vídeo.

O escrito José Augusto Ribeiro lembra o ato de grandeza do Brizola em 2002 ao apoiar Lula no primeiro turno. pic.twitter.com/AAUfqUhNKG — Leonel Brizola Neto (@leonelbrizolarj) September 17, 2022

