Netflix decide não inscrever especial “Jesus Gay”, do Porta dos Fundos, no Emmy

247 - “Um ano depois de vencer o Emmy Internacional de melhor comédia com "Se Beber, Não Ceie", o Porta dos Fundos não tem a menor chance de repetir o feito em 2020. Por um motivo inusitado: a Netflix, produtora dos dois últimos especiais de Natal do grupo, não inscreveu "A Primeira Tentação de Cristo" na competição deste ano”, relata o jornalista Maurício Stycer em sua coluna no portal UOL.

O jornalista explica que o “o Emmy Internacional conquistado em 2019 foi o primeiro da Netflix com uma produção brasileira. Abrir mão de disputar em 2020 equivale, se fosse um time de futebol, a não participar de um campeonato um ano depois de ser vencedor do torneio”.

“Na véspera do Natal de 2019, algumas semanas após o lançamento de "A Última Tentação de Cristo", a sede do Porta dos Fundos, no Rio, foi alvo de um ataque com coquetéis molotov. Ninguém se feriu. Pelo menos quatro pessoas participaram - e uma foi identificada, o empresário Eduardo Fauzi, que viajou para a Rússia”, relembra Stycer.

O jornalista recorda o imbróglio jurídico que seguiu. “No início de janeiro deste ano, o desembargador Benedicto Abicair, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), determinou a suspensão da exibição de "A Primeira Tentação de Cristo". Abicair atendeu a um pedido do Centro Dom Bosco de Fé e Cultura, que alegou que "a honra e a dignidade de milhões de católicos foram gravemente vilipendiadas pelos réus". A Netflix recorreu ao STF (Supremo Tribunal Federal) pelo direito de exibir o programa, e conseguiu”.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.