Netflix suspende produção de filme com Will Smith uma semana depois do tapa em Chris Rock

Plataforma não informou se produção continuará com outro ator no papel principal edit

247 - A Netflix suspendeu o desenvolvimento de Fast and Loose, filme de ação que seria estrelado por Will Smith. A informação é das revistas estadunidenses The Hollywood Reporter e Variety.

A notícia vem logo após o ator dar um tapa em Chris Rock, na cerimônia do Oscar 2022, quando o comediante fez uma piada sobre a aparência da atriz Jada Pinkett Smith, esposa de Will.

O diretor do projeto, David Leitch tinha se afastado do filme uma semana antes do Oscar. Portanto, a Netflix estava procurando outra pessoa para coordenar Fast and Loose, informa o jornal O Tempo.

Ainda não é possível saber se a produção foi, de fato, cancelada, ou se buscaria outro ator para a estrelar.

Na sexta-feira (1º), Will Smith renunciou à vaga de membro da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood.

