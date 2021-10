Nicolas Cage pediu demissão de armeira de Rust por inexperiência

Aos 24 anos, Gutierrez-Reed era a profissional responsável por administrar as armas usadas no longa palco do incidente que tirou a vida da diretora de fotografia Halyna Hutchins edit

247 - Hannah Gutierrez-Reed, armeira responsável do filme Rust, longa palco do incidente que tirou a vida da diretora de fotografia Halyna Hutchins, já havia se envolvido em uma polêmica em set com o astro Nicolas Cage. O conflito entre Gutierrez-Reed e Cage aconteceu durante as gravações de The Old Way, segundo o The Wrap e publicada em reportagem no portal Omelete.

Segundo a publicação, que conversou com um membro da equipe de The Old Way, foi relatado um surto de Cage no set após Hannah disparar três vezes seguidas uma arma — e sem aviso aos seus colegas. Stu Brumbaugh, maquinista chefe do faroeste estrelado por Cage, afirmou que, após os disparos, o ator vencedor do Oscar teria gritado: “Dê um aviso antes, você acabou de explodir o c****** dos meus tímpanos!”.

Brumbaugh também contou que pediu a um assistente de direção para que Gutierrez-Reed fosse demitida ainda naquele mesmo dia por conta de sua inexperiência, decisão que teria sido apoiada por Cage.

“Falei com ele [o assistente de direção]: ‘ela precisa ser afastada’. Depois de uma segunda ocorrência similar à anterior [disparar sem dar avisos] fiquei mais furioso. (...) Ela era uma novata”, relatou.

Vale ressaltar que o The Wrap também entrou em contato com um produtor de The Old Way, que disse não se lembrar de incidentes envolvendo a armeira. A profissional também foi contatada pela reportagem, mas não se pronunciou.

Aos 24 anos, Gutierrez-Reed era a profissional responsável por administrar as armas usadas no filme do cineasta Joel Souza — que foi acidentado no ocorrido envolvendo o disparo de Alec Baldwin. Assim, caberia à profissional ter avisado a Baldwin que a arma usada por ele estava carregada.

