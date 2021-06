Novamente, Chris Brown é acusado de agressão e será investigado

Ranyelle Andrade, Metrópoles - Chris Brown está sendo investigado mais uma vez por agressão. Segundo o site TMZ, a polícia recebeu um chamado de na casa do cantor em San Fernando Valley, na Califórnia, no final de semana. No local, uma mulher alegou qter sido agredida pelo artista com um tapa na nuca, que de tão forte teria feito seu aplique capilar se soltar.

Esta não é a primeira vez que o cantor é acusado de agressão. Em 2009, quando namorava a cantora Rihanna, Chris Brown se declarou culpado por tê-la agredido e foi condenado a seis anos com liberdade condicional e seis meses de serviços comunitários.

