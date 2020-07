Novo filme de Guta Ramos relembra luta sindical

247 - A diretora e roteirista Maria Augusta Ramos, a Guta, que dirigiu “O processo”, documentário sobre o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, traz em seu novo filme uma reflexão aprofundada sobre a função dos bancos públicos e a resistência à perda de direitos dos trabalhadores organizados pelos sindicatos. “Não consigo pensar o Brasil sem a Caixa Econômica”, disse ela em entrevista à TV 247.

O mais recente documentário de Guta, “Não toque em meu companheiro”, relembra a luta histórica dos funcionários da Caixa Econômica Federal, demitidos injustamente após uma greve da categoria, e como eles se mobilizaram em uma batalha sindical que resultou na reintegração de 110 bancários afastados durante quase um ano.

A ação se passa durante o governo Collor e aponta para a importância da solidariedade e da união entre os trabalhadores. Durante o ano em que estiveram desempregados, os funcionários continuaram recebendo seus salários através de auxílio recolhido de um percentual dos salários dos 35 mil trabalhadores do setor.

“Hoje podemos olhar para o discurso e as ações do Collor na época e ver as consequências disso para o País. E comparar com os dias de hoje e os cortes enormes de direitos dos trabalhadores”. Guta afirmou que faz filmes sobre aquilo que a move, angustia e que lhe dá medo. “Atualmente, uma das minhas maiores preocupações é esse desejo do Paulo Guedes de privatizar os bancos públicos, que precisam existir em sua função social”.

