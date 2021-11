Novo romance do escritor cubano Leonardo Padura chega às livrarias na segunda quinzena de novembro

Apoie o 247

247 - Chegará às livrarias na segunda quinzena de novembro o novo romance do cubano Leonardo Padura. Indicado ao Prix Médicis Étranger, conceituado prêmio de romances estrangeiros, Como poeira ao vento é uma obra sobre exílio e dispersão.



A obra já foi lançada na Espanha e na França, onde tem sido muito bem recebida. No território francês, foi uma dos indicados ao Prix Médicis Étranger, conceituado prêmio de romances estrangeiros.

Sobre o livro

Na obra de 544 páginas, da Editora Boitempo, Adela, uma jovem nova-iorquina de ascendência cubana, recebe uma ligação de sua mãe, insatisfeita com as escolhas da filha, que se mudou para Miami, onde foi viver com Marcos, um jovem cubano recém-chegado aos Estados Unidos. Marcos conta a Adela histórias de sua infância na ilha, em meio ao Clã de amigos de seus pais, e lhe mostra uma foto da última refeição que o grupo teve 25 anos antes, quando ele era criança. Surpreendentemente, Adela descobre alguém familiar entre os rostos. E perde o chão.

Como poeira ao vento é a história desse Clã que sobreviveu ao exílio e à dispersão. O que aconteceu aos que partiram e aos que decidiram ficar? Como o tempo os transformou? O magnetismo do sentimento de pertencer e a força do afeto os aproximará novamente? Ou a vida deles agora é apenas poeira ao vento? Num enredo cheio de suspense, encontros, desencontros e reencontros, Padura acompanha a trajetória de seus personagens, todos e cada um buscando soluções para as difíceis circunstâncias que se abateram sobre o povo cubano no fim do século XX e no início do século XXI. É a história de uma Cuba e de muitos destinos.

Trecho da obra

“O enclausuramento físico e mental que padeciam, sem terem consciência de quanto o padeciam (exceto Elisa, a british), fazia-os ver o mundo exterior como um mapa de duas cores antagônicas: países socialistas (bons) e países capitalistas (maus). Nos países socialistas (aos quais inclusive era viável viajar), construía-se arduamente o futuro perfeito (embora não estivesse ficando muito bonito, dizia Irving) de igualdade e democracia justa da ditadura proletária confiada à vanguarda política do Partido na fase de construção do comunismo, com cuja chegada seria alcançado o ápice da história, o mundo feliz. Nos decadentes Estados capitalistas imperavam a rapina e a discriminação, a exploração do homem pelo homem, a violência e o racismo, a hipócrita democracia burguesa, geravam-se guerras como a do Vietnã, produziam-se escândalos como o de Watergate, instauravam-se ditaduras sanguinárias como a do Chile, embora devessem reconhecer que de alguns desses lugares vinha a música que gostavam de ouvir, a roupa que preferiam vestir e até a maioria daqueles livros que adoravam ler (garantia Bernardo).”

Ficha técnica

Título: Como poeira ao vento

Título original: Como polvo en el viento

Autor: Leonardo Padura

Tradução: Monica Stahel

Orelha: Sylvia Colombo

Capa: Ronaldo Alves

Páginas: 544

Formato: 16cm x 23cm

Preço: R$ 83,00

Encadernação: Brochura

ISBN: 978-65-5717-100-4

Editora: Boitempo

Ano de lançamento: 2021

Apoio: Ministerio de Cultura y Deporte da Espanha

Disponível em: 18 de novembro de 2021

Sobre o autor

O escritor Leonardo Padura Fuentes nasceu em Havana, em 1955. É pós-graduado em literatura hispano-americana, romancista, ensaísta, jornalista e autor de roteiros para cinema. Ganhou reconhecimento internacional com a série de romances policiais Estações Havana, estrelada pelo investigador Mario Conde, já traduzida em mais de quinze países, vencedora de diversos prêmios internacionais e adaptada para o cinema e a TV.

Pelo conjunto de sua obra, Padura recebeu ainda o Prêmio Nacional de Literatura de Cuba, em 2012, o Princesa de Astúrias, da Espanha, em 2015, e o Prêmio Barcino de Novela Histórica, em novembro de 2018.

