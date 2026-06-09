O desabafo de Regina Casé sobre o acidente que deixou seu marido tetraplégico

247 - Regina Casé revelou detalhes sobre o processo de produção do documentário que vai reconstituir o acidente sofrido por seu marido, Estevão Ciavatta, em 2008, quando ele caiu de um cavalo e ficou tetraplégico. A atriz afirmou que acompanhar as gravações foi um momento de grande impacto emocional para a família.

As informações são da CNN Brasil. Em participação no videocast “Conversa Vai, Conversa Vem”, Regina Casé, de 72 anos, contou que se emocionou ao revisitar a história do acidente e destacou a coragem de Estevão, de 58 anos, ao participar da produção e reconstituir momentos relacionados ao episódio.

O acidente ocorreu quando Estevão caiu de um cavalo e sofreu um impacto na nuca. Segundo Regina, o documentário exigiu que a família voltasse a hospitais, médicos e lembranças de um período marcado por sofrimento, incerteza e recuperação.

“Nossa, uma choradeira, uma barra. Estevão é muito corajoso, porque ele até fez cenas... ele reproduziu, fez a reconstituição do momento em que caiu”, revelou ela.

A atriz também relatou que a equipe revisitou os locais ligados ao atendimento e ao tratamento de Estevão. Para Regina, a decisão do marido de participar ativamente da produção demonstra força diante de uma experiência que transformou a vida do casal.

“A gente foi a todos os hospitais e aos médicos para revisitar esse momento. Achei muito corajoso da parte dele. Eu jamais faria um negócio desses. Mas acho que vai ser bom para muita gente.”

A produção vai contar a história do acidente que deixou Estevão Ciavatta tetraplégico e deve abordar os impactos do episódio na vida dele e da família. Regina afirmou que o processo de gravação foi emocionalmente difícil, especialmente pela necessidade de reconstruir etapas do atendimento médico e da recuperação.

No momento da queda, Estevão pediu que o caseiro não o retirasse da posição em que estava até a chegada da ambulância. Apesar disso, a ação rápida no atendimento foi considerada fundamental. Após passar por cirurgia para aliviar a pressão e proteger a coluna, ele permaneceu por seis meses com movimentos limitados.

A trajetória de recuperação de Estevão teve avanços, mas Regina fez questão de destacar que casos como o dele não devem ser usados como comparação direta com outras pessoas que enfrentam lesões semelhantes. Segundo a atriz, cada paciente vive uma realidade própria, com condições médicas, físicas e emocionais específicas.

Regina alerta contra comparações entre pacientes

Durante a entrevista, Regina Casé reforçou a necessidade de cautela ao falar sobre processos de recuperação. A atriz afirmou que a evolução de uma pessoa não depende apenas de força de vontade, já que fatores clínicos e circunstâncias individuais influenciam diretamente cada caso.

A observação feita por Regina busca evitar leituras simplistas sobre superação. Ao comentar a experiência do marido, ela ressaltou que a história de Estevão pode inspirar outras pessoas, mas não deve ser tratada como padrão para todos os pacientes.

O relato da atriz também evidencia a dimensão familiar do acidente. Além das consequências físicas para Estevão, o episódio exigiu adaptação, cuidado e enfrentamento emocional por parte de todos ao redor.

A participação de Regina no videocast trouxe novos detalhes sobre o documentário e sobre os bastidores de uma história que, segundo ela, foi dolorosa de revisitar. A produção, ao reconstituir o acidente e o tratamento, deve apresentar ao público não apenas o impacto da queda, mas também o percurso de recuperação e os desafios vividos desde então.

Com o depoimento, Regina Casé voltou a falar publicamente sobre um dos momentos mais delicados da vida do casal e destacou a coragem de Estevão Ciavatta ao transformar uma experiência traumática em narrativa documental.