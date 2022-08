"O sermão da montanha é o prenúncio do socialismo e do anarquismo", diz Vassoler

Apoie o 247

247 – O professor, escritor e youtuber Flávio Ricardo Vassoler, que irá ministrar um curso online sobre a obra "O Evangelho segundo Jesus Cristo" , do escritor português José Saramago, afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que o Jesus Cristo histórico está muito mais próximo dos ideais de esquerda do que da direita. "Há uma polifonia de Jesus. O sermão da montanha é o prenúncio do socialismo e do anarquismo. Quando o ouvimos, não podemos aceitar a desigualdade", diz ele. "Os conservadores têm muita dificuldade com o sermão da montanha", acrescenta.

Na entrevista, Vassoler diz que Saramago fala sobre o homem Jesus e aponta a diferença entre a prática da igreja e o discurso de Cristo. "Por ser ateu e também ser comunista, Saramago se tornou proscrito em Portugal depois de escrever uma obra-prima da literatura", diz ele, sobre o gênio português, que recebeu o Nobel.

