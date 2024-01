"Oppenheimer" e "Pobres Criaturas" lideram indicações ao Oscar

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Reuters - Os dramas históricos "Oppenheimer" e "Assassinos da Lua das Flores" concorrerão com "Barbie", "Os Rejeitados" e outros filmes na categoria de melhor filme no Oscar deste ano.

Outros indicados a melhor filme anunciados nesta terça-feira incluem "Pobres Criaturas", "Maestro" e "American Fiction".

continua após o anúncio

"Oppenheimer" superou todos os outros filmes com 13 indicações, incluindo atuação para Cillian Murphy, Emily Blunt e Robert Downey Jr.

"Pobres Criaturas", estrelado por Emma Stone como uma mulher ressuscitada dos mortos, recebeu 11 indicações.

continua após o anúncio

Os vencedores das estatuetas serão anunciados em uma cerimônia de Hollywood transmitida ao vivo pela ABC em 10 de março. Jimmy Kimmel retornará como apresentador.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: