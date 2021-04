Oscar: 'Nomadland' é grande vencedor e cineasta chinesa se consagra

247 - "Nomadland" foi o grande vencedor do Oscar 2021 neste domingo (25), com três prêmios. Drama americano sobre nômades da terceira idade sem emprego ou aposentadoria, venceu o principal prêmio da noite: Melhor filme. A reportagem é do portal G1.

Além dele, o filme também levou dois outros prêmios: Direção para Chloé Zhao e Atriz para Frances McDormand.

Com a vitória, Zhao se tornou a segunda mulher a vencer na história da categoria. Antes dela, apenas Kathryn Bigelow havia ganhado, em 2010.

Esta edição também foi a que mais premiou mulheres, com 17 vitórias;

Em noite dividida, seis filmes levaram duas estatuetas cada: "Meu pai", "Mank", "Soul", "Judas e o Messias Negro", "A voz suprema do blues" e "O som do silêncio";

Anthony Hopkins superou o favoritismo de Chadwick Boseman e venceu como Melhor Ator por seu trabalho em "Meu pai". Hopkins não apareceu na cerimônia;

Daniel Kaluuya e Youn Yuh-jung também foram premiados.

Um dos momentos mais emocionantes da noite foi do diretor Thomas Vinterberg, que levou o prêmio de Melhor Filme Internacional por "Druk - Mais uma rodada". O dinamarquês se emocionou ao homenagear a filha que morreu logo antes das filmagens em um acidente de carro.

"Acabamos fazendo esse filme para ela, é um tributo a ela. É um milagre que acabou de acontecer - e você faz parte desse milagre. Talvez você esteja mexendo os pauzinhos em algum lugar, não sei. Mas este prêmio é para você."

