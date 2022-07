Pabllo Vittar acusa plataforma de vídeos de censura

Apoie o 247

ICL

247 - A cantora Pabllo Vittar se queixou pelo Instagram de uma suposta censura que teria sofrido por parte do YouTube. Ela contou que ao lançar a música "Bandida", em parceria com Pocah, a plataforma pediu para que a última letra da palavra fosse substituída por um asterisco, porque o termo contrariava as diretrizes da empresa.

Ela detacou, porém, que o cantor Zé Felipe lançou uma música chamada "Bandido" e não sofreu reprimenda por parte do YouTube. A artista encarou o episódio como censura.

"Lembram quando eu lancei Bandida e o YouTube me restringiu fazendo eu colocar um asterisco no final de Bandida? Então, Zé Felipe acabou de lançar uma música que se chama Bandido, uma música legal, só que o YouTube não o restringiu. Está escrito lá, Bandido, com todas as letras”, desabafou Pabllo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Eu só fico muito triste quando vejo essa discrepância. Já que as diretrizes do YouTube são iguais para todos, por que comigo sempre é assim? Às vezes parece que as pessoas estão pegando no nosso pé, mas isso só dá mais força para a gente conseguir fazer os nossos trabalhos, mas isso me entristece muito", concluiu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Fãs da cantora criaram a campanha “Free Bandida” para pressionar o YouTube.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE