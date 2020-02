Pablo Villaça: Bial fala merda e agora vem 'pedir paz'

"Não aguentaria duas horas no meu lugar aqui no Twitter. Fala merda, é colocado em seu lugar e agora vem 'pedir paz'. Patético", escreveu o crítico de cinema sobre o texto em que Pedro Bial afirma ter sido "linchado" pelas críticas, consideradas misóginas, à cineasta Petra Costa edit

247 - O crítico de cinema Pablo Villaça reagiu com ironia ao artigo do apresentador Pedro Bial, publicado neste domingo, 9, em que ele pede "paz" após ter sido criticado pelas declarações de caráter misógino contra a cineasta Petra Costa e o filme Democracia em Vertigem.

"'Linchado'. Não vou nem discutir o uso (altamente) problemático do termo; o que acho divertido é a fragilidade do cara. Não aguentaria duas horas no meu lugar aqui no Twitter. Fala merda, é colocado em seu lugar e agora vem 'pedir paz'. Patético", escreveu Villaça.

No texto publicado no Globo, Bial diz que não vai pedir desculpas sobre as críticas a Petra Costa. "Esta semana, experimentei, mais uma vez, o que é estar na parte linchada de um linchamento virtual. Eu, que vivo de acolher as opiniões das pessoas, caí na temeridade de dar a minha. Eu não peço desculpas, nem peço que me peçam desculpas', diz ele.