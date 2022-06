Paolla Oliveira celebra vitória de Lula em primeiro turno com postagem minimalista: 53%

Uma das atrizes mais carismáticas do Brasil está feliz com a provável volta do ex-presidente Lula ao poder edit

Apoie o 247

ICL

247 – A atriz Paolla Oliveira, uma das mais queridas e admiradas do Brasil, celebrou a pesquisa Datafolha, que aponta grande probabilidade de vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em primeiro turno, com 53% dos votos válidos. Em seu twitter, Paolla foi minimalista. Confira:

53% — Paolla Oliveira (@paolla) June 23, 2022

A pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira (23), apontou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) seria eleito no primeiro turno, com 53,4% dos votos válidos. Em segundo lugar ficou Jair Bolsonaro (PL), com 32%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) apareceu com 8% dos votos. Outras candidaturas não ultrapassaram 2% das intenções de voto cada, como André Janones (Avante), Simone Tebet (MDB), Pablo Marçal (Pros) e Vera Lúcia (PSTU). Os eleitores que não sabem são 4% e os que votarão branco ou nulo chegaram a 7%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nos votos totais, Lula alcançou 47% contra 41% dos rivais no primeiro turno.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na pesquisa anterior, divulgada em março, o ex-presidente atingiu 54% dos votos válidos e também seria eleito em primeiro turno.

Foram entrevistados 2.556 eleitores em 181 cidades nos dias 22 e 23 de junho. A margem de erro é de dois pontos para mais ou menos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A pesquisa, realizada nessa quarta (22) e nesta quinta (23), foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número 09088/2022.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE