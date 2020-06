Paris, filha de Michael Jackson, lança primeiro EP de sua banda, The SoundFlowers

Paris Jackson, que adotou o nome artístico de PK Dragonfly, inaugurou sua carreira musical com o lançamento de um EP com cinco músicas, que foi lançado junto com seu namorado Gabriel Glenn. A dupla assumiu o nome de The SoundFlowers edit

247 - A filha do cantor Michael Jackson, Paris Jackson, que adotou o nome artístico de PK Dragonfly, inaugurou sua carreira musical com o lançamento de um EP com cinco músicas, que foi lançado junto com seu namorado Gabriel Glenn. A dupla assumiu o nome de The SoundFlowers.

Segundo Paris em seu Instagram, o álbum demorou cerca de dois anos para ser produzido. Os SoundFlowers já haviam se apresentados em shows, mas nunca haviam lançado oficialmente suas músicas em estúdio.

Confira aqui as músicas do The SoundFlowers.



