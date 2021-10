Parte da equipe de 'Rust' teria pedido demissão antes do acidente que matou diretora por 'pouca segurança com armas'

Antes do disparo de arma de fogo feito por Alec Baldwin que matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins, o clima no set do filme “Rust” já era ruim, informou a brasileira Amanda Petrone, que foi assistente de fotografia de Hutchins no longa "Archenemy" edit

247 - Antes do disparo de arma de fogo feito por Alec Baldwin que matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins, na tarde desta quinta-feira, 21, o clima no set do filme “Rust” já era ruim, informou a brasileira Amanda Petrone, que foi assistente de fotografia de Hutchins no longa "Archenemy".

Segundo matéria publicada no jornal O Globo, parte da equipe de filmagem já havia pedido demissão do projeto por falta de segurança no set, incluindo "pouca segurança com armas". Teria tido também falta de pagamento e descuido em relação à Covid-19.

O diretor do filme, Joel Souza, também foi ferido com o disparo acidental. No Twitter, Baldwin comentou a morte de Halyna Hutchins e o ferimento de Joel.

“Não há palavras para expressar meu choque e tristeza em relação ao trágico acidente que tirou a vida de Halyna Hutchins, esposa, mãe e colega nossa profundamente admirada”, disse o ator.

“Estou cooperando totalmente com a investigação policial para tratar de como essa tragédia ocorreu e estou em contato com o marido dela, oferecendo meu apoio a ele e sua família”, continuou. "Meu coração está partido por seu marido, seu filho e por todos que conheciam e amavam Halyna."

