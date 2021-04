Pastor sobre ataque a Paulo Gustavo: desejar a morte dele foi para “defender a honra de Deus”

O pastor José Olímpio disse que seu objetivo era "tentar defender a honra de Deus", ao justificar o ataque contra o ator Paulo Gustavo, internado em estado grave por causa da Covid-19. O religioso havia feito uma postagem desejando a morte do artista edit

247 - O pastor José Olímpio fez nesta segunda-feira (19) um pedido de desculpas pelo ataque ao ator Paulo Gustavo, internado em estado grave com Covid-19, mas disse que seu objetivo era "tentar defender a honra de Deus". Na última quinta-feira (15), o religioso publicou uma imagem do comediante com a mensagem 'Eu oro para que o dono dele o leve para junto de si'".

Ao pedir desculpas em carta enviada à imprensa, o pastor afirmou que quem lhe conhece "sabe que ele jamais ofenderia propositalmente" alguém. Olímpio disse que nunca houve intenção de "ferir, ofender ou machucar". Os relatos dele foram publicados pelo site Alagoas24Horas.

"Quão tolo eu fui! Por ter escrito a sandice que escrevi, mesmo sem no meu íntimo desejar a morte de ninguém, pois, apesar de minhas fraquezas, sou um cristão convicto", disse.

Várias organizações LGBTQIA+ e de direitos humanos anunciaram que entrarão na justiça contra o pastor da Assembleia de Deus de Alagoas. O Conselho de Ética da Igreja investiga a conduta do pastor e pode afastá-lo do cargo por tempo indeterminado.

