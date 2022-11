“Patriota do caminhão” vira cenário de show no festival Primavera Sound (vídeo)

Apoie o 247

247 - A DJ Badsista se apresentou no festival Primavera Sound, em São Paulo, neste sábado (5) e mostrou no telão imagens de pessoas vestidas com camisetas do Brasil penduradas em caminhões. A cantora fez referência ao meme do “patriota do caminhão”, que viralizou nas redes sociais após um bolsonarista se pendurar no para-brisa de um caminhão. As informações são do portal Metrópoles.

Nas redes sociais, internautas publicaram vídeos e fotos do momento em que Badsista zomba de bolsonaristas no telão de seu show. Esta foi uma das primeiras manifestações políticas no primeiro dia do festival.

Esse momento aqui foi lendário hahahaha Badsista entenda: vc é demais pic.twitter.com/kNlgWLPlGl November 6, 2022





