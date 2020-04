Paula Lavigne anuncia live com Caetano Veloso e apoio à cadeia produtiva do artista (vídeo)

247 - Depois da resistência de Caetano Veloso, a produtora Paula Lavigne anunciou, em vídeos nas redes sociais, uma live do cantor baiano com o objetivo de ajudar a cadeia produtiva do artista durante a pandemia do coronavírus.

Neste período de quarentena, diversos artistas têm feito lives, uma vez que não há possibilidade de aglomerações em shows. Muitos têm suas arrecadações revertidas para o combate à crise da Covid-19.

O objetivo da live de Caetano, anunciou a esposa do cantor, é movimentar a cadeia produtiva afetada pela paralisação dos shows em função da pandemia do novo coronavírus.

“Vai ter [live] agora que eu estou animado por causa do negócio da cadeia produtiva”, disse Caetano, depois de ter dito, em outro vídeo, que “não estava pronto” e precisava ensaiar algumas músicas.

“Quando você vê um show no palco, são milhares de pessoas envolvidas. Desde o escritório até o motorista, os montadores, produtores, técnicos de som, de luz”, explicou Paula Lavigne, que já reúne sugestões de músicas de internautas.

Um deles propôs uma homenagem a Moraes Moreira, que morreu nesta segunda-feira 13, aos 72 anos.





