Paula Lavigne lista pedidos para Regina Duarte: "revisão completa do desmonte da cultura"

247 - A produtora Paula Lavigne, que lídera gupos de cultura como o Procure Saber e o 342 Artes, afirmou ter uma lista extensa de pedidos e desafios para apresentar a ReginaDuarte, caso se confirme como secretária de Cultura do governo Jair Bolsonaro.

Em entrevista ao jornal O Globo, Lavigne desejou "muita sorte" a Regina, e disse que vai torcer para que ela "consiga vencer as dificuldades, em nome da uma classe que vem sendo atacada e da qual ela faz parte".

Entre os pedidos que ela pretende apresentar à Regina Duarte, estão "que lute pelo respeito à liberdade de expressão, de pensamento e de fé, sem "filtros" ou "curadorias" na condução das políticas públicas de cultura".

Lavigne também defende que a secretaria promova "uma revisão completa do desmonte da cultura brasileira que vinha sendo promovido por seu antecessor, o que certamente vai dar trabalho" e que ela "trabalhe pela recomposição do orçamento da cultura permitindo que as instituições culturais funcionem efetivamente em prol da sociedade brasileira".

A produtora também pedirá que seja feita uma revisão de todas as nomeações para órgãos fundamentais, como a Funarte, a Fundação Palmares, a Fundação Casa de Ruy Barbosa, a Ancine, o Iphan, e em diversos postos de comando da Secretaria da Cultura, "valorizando os pesquisadores e técnicos dessas instituições".

Lavigne reforça que a secretária deverá batalhar "pelos direitos dos artistas, dos diretores, dos autores, dos compositores e de todos os que produzem arte e cultura no Brasil".