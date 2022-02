Paulinha Abelha segue em estado profundo de coma e faz hemodiálise

Novo boletim médico diz que a vocalista do Calcinha Preta respira com suporte de aparelhos, ainda em coma em uma UTI edit

Metrópoles - Um novo boletim médico divulgado na manhã desta quarta-feira (23/2) pela equipe do Hospital Primavera, em Aracaju, aponta que Paulinha Abelha , vocalista do Calcinha Preta, respira com suporte de aparelhos e segue realizando “exames para avaliação e monitoramento contínuo das disfunções orgânicas (neurológica, hepática e renal).”

“Informamos que a paciente Paula de Menezes Nascimento Leca Viana, segue internada em unidade de terapia intensiva. Mantém quadro neurológico inalterado em quadro de Coma, sem necessidade de medicamentos para ajuste da pressão, respirando com suporte de aparelhos, mantendo a oxigenação adequada e necessitando de hemodiálise para ajuste da função renal. Segue realizando exames para avaliação e monitoramento contínuo das disfunções orgânicas (neurológica, hepática e renal)”, diz o comunicado, assinado pelos médicos Ricardo Leite e André Luis Veiga de Oliveira.

