Paulinho da Viola critica negacionistas: "gente sem cultura, sem história"

Apoie o 247

ICL

247 – O cantor e compositor Paulinho da Viola concedeu uma entrevista a Luiz Fernando Vianna, em que fala sobre a questão da Covid. Paulinho consegue perder a calma ao falar dos negacionistas, que atacam e recusam as vacinas, pondo o restante da população em risco, relata Vianna. "É uma gente sem cultura, sem história, que não aceita contradições, contestações", diz o músico.

"Depois de ser vacinado pela segunda vez, começou a sair de sua casa, no Itanhangá, para dar passeios de carro. Espantou-se ao ver uma casa de shows lotada e saber que as praias também estavam assim. Como de hábito, tenta ser compreensivo", conta ainda Vianna. "É isso o que as pessoas fazem. Ficar confinado o tempo todo é complicado", diz Paulinho.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE