Paulinho da Viola: 'É urgente que a sociedade se organize para garantir a integridade da democracia'

"É impossível não se manifestar diante das ameaças sem precedentes na história recente do nosso país", afirmou o cantor e compositor Paulinho da Viola edit

247 - O cantor e compositor Paulinho da Viola usou as suas redes sociais para se manifestar sobre a escalada golpista de Jair Bolsonaro neste 7 de setembro.

"É impossível não se manifestar diante das ameaças sem precedentes na história recente do nosso país", escreveu Paulinho.

"O Presidente da República investe numa campanha que joga brasileiros contra brasileiros enquanto as carências mais básicas do país seguem sem solução. É urgente que a sociedade e as lideranças políticas se organizem para garantir a integridade da nossa democracia e de nossas instituições", defendeu o compositor.

O cantor e compositor Milton Nascimento também divulgou vídeo interpretando a música Cálice para pedir o impeachment de Jair Bolsonaro.





