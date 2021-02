Paulo Coelho destaca em suas redes sociais a corrupção da Lava Jato

Escritor deu destaque ao artigo do New York Times sobre o escândalo da Lava Jato, que perseguiu o ex-presidente Lula e destruiu a economia e a democracia no Brasil edit

247 – O escritor Paulo Coelho destacou, em suas redes sociais, o artigo do The New York Times, maior jornal do mundo, sobre o escândalo da Lava Jato, operação que teve como finalidade derrubar os governos progressistas e garantir a entrega do petróleo brasileiro, tendo como consequências a destruição da economia e da democracia no Brasil. Confira o tweet de Paulo Coelho e saiba mais sobre o caso:

“A "lava jato" se vendia como a maior operação anticorrupção do mundo,

mas se transformou no maior escândalo judicial da história brasileira”



(The New York Times) — Paulo Coelho (@paulocoelho) February 9, 2021

