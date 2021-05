Paulo Coelho diz que governo Bolsonaro vai passar "como uma pedra nos rins"

"Resistam", disse ainda o escritor brasileiro mais popular no mundo edit

247 – O escritor Paulo Coelho, o mais popular do Brasil no mundo, disse que o governo de Jair Bolsonaro, que representa violência, ódio, preconceito e exclusão social "vai passar". O processo, diz ele, será dolorido, como o de expelir uma pedra no rim. Ele pediu ainda que os brasileiros resistam ao fascismo bolsonarista. Confira:

Esse governo vai passar.

Vai passar como uma pedra nos rins,

mas vai passar. Resistam — Paulo Coelho (@paulocoelho) May 8, 2021

