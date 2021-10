Paulo Coelho diz que Moro deveria assistir série onde juíza é condenada por parcialidade

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O escritor Paulo Coelho usou a sua conta no Twitter para sugerir a Moro uma série italiana que conta a história de um jornalista chamado Pino Maniaci e da juíza Silvana Saguto que, de formas diferentes, combatem a máfia, mas são julgados pelos crimes que cometeram.

No documentário “Vendetta, A Guerra Antimáfia” , a juíza é condenada a prisão por “grave distorção de funções, prejuízo fiscal e descrédito do judiciário”, bem similar ao caso do ex-juiz Sérgio Moro, que em junho deste ano foi declarado suspeito pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por 7 votos a 4 no âmbito do processo do triplex do Guarujá, que levou à condenação e à prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“Quem deveria ver é o Moro. Clássico caso de lawfare”, escreveu Paulo no Twitter.

PUBLICIDADE

O tuíte de Paulo Coelho foi uma resposta ao post do jornalista Mauricio Stycer, do jornal Folha de S. Paulo.

Quem deveria ver é o Moro. Clássico caso de lawfare PUBLICIDADE October 7, 2021

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE