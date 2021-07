Paulo Coelho e esposa vão bancar festival de jazz rejeitado pelo governo Bolsonaro

A Fundação Coelho & Oiticica irá cobrir os gastos do Festival do Capão, solicitados via Lei Rouanet (145.000 reais) edit

247 - Nesta quarta-feira (13), o escritor Paulo Coelho e sua mulher, a artista plástica Christina Oticica, se ofereceram para bancar os custos de um evento rejeitado pelo governo Bolsonaro.

Um festival de jazz na Bahia foi impedido de captar recursos via Lei Rouanet pela gestão Mario Frias, que comanda a Cultura no governo Bolsonaro. O processo foi analisado dentro do âmbito da Fundação Nacional das Artes, a Funarte, num documento carregado de referências religiosas.

O parecer desfavorável ao Festival de Jazz do Capão, que está em sua nona edição, começa com a frase “o objetivo e finalidade maior de toda música não deveria ser nenhum outro além da glória de Deus e a renovação da alma”, atribuída a Johann Sebastian Bach.

Coelho defendeu que o evento seja “antifascista e pela democracia”.

A Fundação Coelho & Oiticica se oferece para cobrir os gastos do Festival do Capão, solicitados via Lei Rouanet (R$ 145,000) Entrem em contato via DM pedindo a alguém que sigo aqui que me transmita



Única condição: que seja antifascista e pela democracia pic.twitter.com/YUOAaWg1l5 — Paulo Coelho (@paulocoelho) July 14, 2021





