Paulo Coelho: os tempos sombrios da ditadura estão voltando

Em vídeo, escritor parabeniza a cineasta Petra Costa, diretora do documentário Democracia em Vertigem, e relata sua prisão na ditadura em 1974, durante a ditadura militar. "Para minha surpresa, esses tempos sombrios estão de volta novamente". Assista edit

247 - Um dos escritores mais lidos do mundo, Paulo Coelho gravou um vídeo em apoio ao documentário Democracia em Vertigem, indicado para o prêmio de Melhor Documentário no Oscar 2020, e parabenizou a cineasta Petra Costa por "denunciar a situação no Brasil".

Ele relatou como aconteceu sua prisão pelos militares em 1974, durante a ditadura militar, e lamentou que esses "tempos sombrios parecem estar voltando novamente", agora com o governo de Jair Bolsonaro.

"Para minha surpresa, esses tempos sombrios estão de volta novamente, com Bolsonaro no governo. E quanto eles votaram pelo impeachment de uma presidente eleita, ele mencionou um dos mais selvagens e loucos torturadores como seu ídolo", disse.

"Eu estou muito feliz que a Petra Costa está denunciando isso e tenho certeza que todos no Brasil que têm um mínimo de coração e alma verão isso como um manifesto contra os tempos sombrios que infelizmente parecem estar voltando", completou.

Ao final, ele recomenda o filme e parabeniza Petra "em nome de todos que perderam seus filhos e filhas na ditadura, ou sua sanidade". Assista: