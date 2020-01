Paulo Coelho: “Regina Duarte não faz diferença, quem manda no governo é o Líder e seus filhos”

Da revista Fórum – Em declaração em sua conta de Twitter, neste domingo, o escritor Paulo Coelho, um dos mais vendidos do mundo, deu sua opinião sobre o caso envolvendo o vídeo com discurso nazista de Roberto Alvim, e a substituição do ex-secretário de Cultura.

Para Coelho, “Regina Duarte ou outro (no cargo) não faz diferença – quem manda no governo é o Líder e seus filhos. Moro, Guedes, Mourão, todos já sabem disso: antes tentaram ter voz própria e agora não piam mais”.

