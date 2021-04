Paulo Gustavo segue em estado "preocupante", mas apresenta sinais de "recuperação pulmonar"

247 - O ator Paulo Gustavo, internado com Covid-19 desde 13 de março, segue com estado de saúde "preocupante", segundo boletim médico divulgado no final da tarde desta segunda-feira (19) pela assessoria de imprensa do artista.

A nova atualização sobre o quadro clínico de Paulo Gustavo, no entanto, traz uma notícia boa: o ator apresenta agora "alguns sinais mais evidentes de recuperação das funções pulmonares".

Ele ainda precisa fazer uso do ECMO (terapia de oxigenação por membrana extracorpórea), assim como a ventilação mecânica.

“Felizmente, não surgiram novas complicações nos últimos quatro dias. O quadro clínico do paciente, embora ainda preocupante, é de estabilidade, com alguns sinais mais evidentes de recuperação das funções pulmonares. Também verificamos boa responsividade aos pequenos estímulos", diz trecho do boletim médico.

Mais cedo, a amiga de longa data do artista Susana Garcia relatou ter visitado Paulo Gustavo e notado algumas reações no amigo. "Te perguntei se você estava me ouvindo e pedi para mexer a sua cabeça. Você mexeu duas vezes e tentou abrir a boca".

