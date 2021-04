Com Covid, Paulo Gustavo segue internado e situação é crítica

247 - O estado de saúde de Paulo Gustavo, que está com Covid-19, é crítico, dizem médicos no boletim divulgado neste domingo (11). Ele segue internado na UTI de um hospital na Zona Sul do Rio desde o dia 13 de março.

O comunicado da equipe médica informa que a situação clínica do ator é crítica porque surgiram complicações hemorrágicas, mas que ele vem respondendo “de certa forma satisfatória” ao tratamento contra a doença.

Em uma postagem no Instagram neste domingo, o marido de Paulo Gustavo, o médico Thales Bretas, escreveu que o quadro clínico do parceiro está difícil. “O quadro clínico do meu amor está difícil, mas para ele nada é impossível, e nem pra Ele, nosso Deus, e essa dupla poderosa vai trazer ele de volta pra casa”.

Leia a íntegra do boletim:

"Às fístulas bronco-pleurais identificadas e tratadas somaram-se a complicações hemorrágicas, mas que vêm respondendo, de certa forma satisfatória, à reposição dos fatores da coagulação deficitários. A situação clínica do paciente é crítica e todos os profissionais têm se empenhado incessantemente pela sua recuperação. Todos os equipamentos necessários para o suporte da vida, como a ventilação mecânica e a ECMO continuam sendo necessários. A família do ator agradece todo o carinho e orações e pede que continuem a enviar boas energias para a recuperação de todos os que se encontram na luta contra o vírus."

