"Pedem para ver o papai Paulo", diz Thales Bretas, marido de Paulo Gustavo, sobre os filhos

247 - O médico Thales Bretas concedeu entrevista ao Fantástico, da Rede Globo, exibida neste domingo (9), e relatou como foi contar aos filhos, Gael e Romeu, sobre a morte do pai, o ator e humorista Paulo Gustavo, vítima da Covid-19. A mãe do artista, Déa Lúcia, também foi entrevistada.

"Tento explicar, quando consigo, que o papai Paulo não está mais dodói e virou uma estrelinha que está olhando lá de cima para a gente", falou.

Thales contou que a foto de capa de seu telefone celular é uma imagem de Paulo com os filhos. O fato, segundo ele, provoca perguntas das crianças sobre quando poderão ver o "papai Paulo". "Minha foto de celular é ele com as crianças. Eles sempre pedem para ver o papai Paulo, durante um tempo no hospital eu falava: 'papai Tata (como o chamam) vai no hospital porque papai Paulo está dodói'".

O médico falou da falta que fará o marido para as crianças. “São os frutos do nosso amor que eu vou levar para sempre. Vou amar por nós dois. Eu sei que, de onde ele estiver, ele vai estar amando os dois também e orientando. Como eu queria que Paulo me ajudasse a educar na forma dele, passar os valores que ele tem! Ele foi uma das pessoas mais íntegras que eu conheci na minha vida. Uma das mais generosas, amorosas e protetoras".

