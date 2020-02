Pedro Bial prestou reverência ao dono da Globo, escreveu Renata Lo Prete

"Roberto Marinho... Nunca imaginei que me coubesse tal missão, escrever, com independência, um perfil biográfico de Roberto Marinho", escreveu o agressor de Petra Costa; na época do livro, a obra foi destruída pela jornalista Renata Lo Prete, que estava na Folha edit

247 - O jornalista Pedro Bial, que agrediu a cineasta Petra Costa, no dia de ontem, lançou em 2004 uma biografia sobre seu patrão, o empresário Roberto Marinho, que foi demolida pela jornalista Renata Lo Prete, hoje na Globonews, numa resenha publicada na Folha de S. Paulo.

"Não é fácil escrever sobre um homem para quem se trabalhou desde sempre. Menos ainda quando se continua a trabalhar para seus herdeiros. E em especial se o homem é Roberto Marinho", escreveu Renata, criticando a reverência de Bial pelo patrão, a quem chama de "Doutor Roberto" ao longo do livro.

Pena que tanta matéria-prima tenha sido plasmada com olhar de deslumbramento por Bial, que ao final reflete: "Roberto Marinho... Nunca imaginei que me coubesse tal missão, escrever, com independência, um perfil biográfico de Roberto Marinho. Assim como nunca sonhei em vir a ser apresentador do Fantástico ou do Big Brother Brasil'", ironiza Renata.

"Se independência lhe foi dada, ele mostrou pouco interesse em utilizá-la", escreveu ainda a jornalista.