“Pela primeira vez, Globo e eu estamos do mesmo lado”, diz Zé de Abreu sobre 2022

247 - O ator José de Abreu, em entrevista à TV 247, brincou ao afirmar que pela primeira vez, ele e a Rede Globo estão do mesmo lado na política. Ou seja, ambos estão contra Jair Bolsonaro para o cenário de 2022. “Pela primeira vez na história, Globo e eu estamos do mesmo lado”, disse.

Questionado sobre uma possível candidatura a deputado federal, Zé de Abreu afirmou que o ex-presidente Lula “não quer, o Lula acha que é besteira, que eu tenho outro papel, que meu papel como está é muito mais importante”.

Provocado, então, para assumir o Ministério da Cultura de Lula, apontado como favorito para a próxima eleição , o ator respondeu que o próximo governo ‘vai ter muita coisa para fazer’. “Vai ter que refundar o Ministério da Cultura. O Lula vai ter que replantar o Brasil, não só reconstruir. A gente vai pegar uma terra destroçada, não só pela política do Bolsonaro, mas pela pandemia. A gente vai pegar um Brasil faminto , um Brasil desempregado , um Brasil sem educação, sem saúde, sem segurança. Enfim, a gente vai pegar um Brasil muito pior do que o Fernando Henrique [Cardoso] pegou e do que o Lula pegou depois do Fernando Henrique. Não tem comparação”.

