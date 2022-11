Peng Liyuan cita “amizade profunda” ao visitar instituto de música na Tailândia

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - A esposa do presidente chinês, Peng Liyuan, visitou no sábado (19) o Instituto de Música da Princesa Galyani Vadhana junto com a esposa do primeiro-ministro da Tailândia, Naraporn Chan-O-Cha.

Na ocasião, Peng Liyuan ouviu sobre a história e a cooperação internacional da instituição, e se mostrou contente com a colaboração entre o instituto tailandês e a Universidade das Artes de Nanjing da China.

A primeira-dama também assistiu a uma performance conjunta das duas instituições, afirmando sentir a amizade profunda entre os dois países nos espectáculos.

Peng Liyuan ofereceu ao instituto um guzheng, instrumento musical tradicional chinês, bem como livros e produtos audiovisuais sobre a cultura e a música chinesa, na expectativa de que mais jovens tailandeses possam aprender a tocar instrumentos musicais chineses e promover o intercâmbio cultural entre as duas nações.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.