Peng Liyuan visita centro de ópera tradicional em Hong Kong

Peng Liyuan é a esposa do presidente chinês, Xi Jinping

ICL

Rádio Internacional da China - A esposa do presidente chinês, Xi Jinping, Peng Liyuan, visitou na tarde dessa quinta-feira (30 de junho) um centro de ópera tradicional chinesa no distrito cultural de West Kowloon, em Hong Kong, para conhecer como é a estrutura e a história do desenvolvimento da região.

