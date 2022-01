Personalidades lamentam a morte de Elza Soares: "voz do milênio!"

Apoie o 247

247 - Morreu nesta quinta-feira (20) a cantora Elza Soares, no Rio de Janeiro, aos 91 anos. Ela foi uma das mais importantes artistas brasileiras do século XX, sendo, junto com Elis Regina, Nara Leão e outras mulheres, uma importante voz feminina na música brasileira.

"Com muita tristeza informamos o falecimento da cantora e compositora Elza Soares, aos 91 anos, às 15h45 de hoje em sua casa, no Rio de Janeiro, por causas naturais. Ícone da música, Elza cantou, protestou e emocionou o mundo até o fim", publicaram a equipe e os familiares da cantora.

A partida de Elza causou comoção entre o grande público, mas também entre artistas e outras personalidades.

O rapper Emicida escreveu pelo Twitter: "obrigado por ser imensa. E através da sua imensidão ensinar que é sempre tempo de brilhar! Obrigado pelo respeito, carinho e risadas. Cada encontro foi único. Que a terra lhe seja leve Elza Soares. Que o universo receba com luz e festa a voz do milênio!".

O ator Lázaro Ramos declarou: "Elza, Elza, Elza. Só lágrimas neste momento. Tanto que queria falar e agradecer, mas não há palavras suficientes que possam expressar o tanto que sentimos com sua partida. Obrigado por inspirar tanto e por não se calar nunca. Obrigado Deusa maior".

Veja mais repercussões:

pic.twitter.com/J6A8EdrRFp

Elza Soares se foi, no mesmo dia de Garrincha...chove tão forte lá fora não há gota que não sinta. 🥲 — Zélia Duncan 🏳️‍🌈 (@zeliaduncan) January 20, 2022

Elza Soares é a síntese de um país construído por mulheres negras e fortes. Fez tudo e mais um pouco pela nossa música e nossa cultura. Vá em paz, gigante! — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) January 20, 2022

Viva Elza Soares! Nós que aqui permanecemos, vamos honrar a sua luta, sua memória e seu legado. Que nossos ancestrais a recebam em festa. https://t.co/GLDaxicIha — Silvio Almeida (@silviolual) January 20, 2022

Ela cantou até o fim! A voz do milênio está VIVA, ecoa entre nós, VIVA @ElzaSoares ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥 pic.twitter.com/apXqGkfmX7 — Johnny Hooker 💉 VACINA JÁ! 💉 (@JohnnyHooker) January 20, 2022

Elza Soares foi uma concentração extraordinária de energia e talento no organismo da cultura brasileira. pic.twitter.com/XlxGxROiAJ — Caetano Veloso (@caetanoveloso) January 20, 2022

