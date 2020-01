Pesquisador barrado na Casa de Rui Barbosa diz que veto de Ricardo Alvim foi 'puramente ideológico'

247 - Alvo de perseguição ideológica na Casa de Rui Barbosa, o servidor concursado Christian Edward Cyril Lynch, cientista político e pesquisador, contou em entrevista ao Globo como se deu a anulação de sua nomeação para um cargo de confiança dentro da instituição.

A caça às bruxas partiu do secretário de Cultura, Ricardo Alvim, que postou hoje no Twitter a anulação da nomeação devido às "ideias execráveis" de Lynch contra Jair Bolsonaro, segundo suas próprias palavras.

"Ontem a presidente da Casa (Letícia Dornelles) me ofereceu a chefia do centro de pesquisas, cuja cúpula foi exonerada na semana passada. Eu recusei o convite. Em seguida, ela ofereceu a chefia do Setor Ruiano. Achei que era razoável aceitar para proteger o setor de ingerências externas", relatou o funcionário.

"Ela ficou contente, pediu para tirar uma fotografia e anunciou a indicação no Twitter, com elogios ao meu trabalho. Horas depois, o convite foi desautorizado pelo chefe dela (Roberto Alvim), também pelo Twitter. Fiquei surpreso", completou.

Lynch disse que já escreveu artigos sobre a conjuntura e com críticas ao atual governo. "O veto foi por razões puramente ideológicas, não técnicas. A questão é que o governo exige fidelidade absoluta. Você não pode ser elogioso de certos aspectos e crítico de outros", afirmou.