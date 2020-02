Petra Costa convoca reação contra Bolsonaro

A cineasta Petra Costa, indicado ao Oscar de melhor documentário em 2020 por “Democracia em Vertigem”, criticou a iniciativa de Jair Bolsonaro de convocar apoiadores para atos contra o Congresso. “Que dia vai ser nossa manifestação contra tudo isso? 8 de março?”, escreveu a cineasta no Twitter edit

247 - A cineasta Petra Costa, indicado ao Oscar de melhor documentário em 2020 por “Democracia em Vertigem”, criticou a iniciativa de Jair Bolsonaro, que, em vídeo distribuído a apoiadores no WhtasApp, fez uma convocação para atos contra o Congresso Nacional marcados para o dia 15 de março.

“Que dia vai ser nossa manifestação contra tudo isso? 8 de março?”, questionou a diretora ao compartilhar um vídeo do cantor Arnaldo Antunes criticando o uso indevido de uma composição dele com Marcelo Fromer e Tony Bellotto, para difundir as manifestações bolsonaristas.

“Quem defende a democracia tem que ir contra esse horror, essa onda que está promovendo esse ato do dia 15″, disse Antunes, que afirmou estar indignado pelo uso da música “numa campanha de divulgação desse ato ridículo”.