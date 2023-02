PF abre inquérito para apurar perseguição e ofensas de torcedor contra Gilberto Gil durante a Copa do Catar

Apoie o 247

247 - A Polícia Federal abriu um inquérito para apurar possíveis crimes cometidos pelo empresário Ranier Felipe dos Santos Lemache, de 43 anos, contra Gilberto Gil durante a Copa do Mundo no Catar, no Oriente Médio, região com partes da África e da Ásia. O motivo foram provocações e proferindo ofensas.

A investigação vai apurar se houve discriminação contra pessoa idosa, que tem pena de 6 meses a 1 ano de reclusão mais multa.

Também serão investigadas informações ou imagens depreciativas ou injuriosas de idoso, que tem pena de detenção de 1 a 3 anos mais multa.

Outra apuração é sobre injúria com base em elementos de raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, que tem pena de 1 a 3 anos de reclusão mais multa.

