Pianista que tocava com uma mão, Leon Fleisher morre aos 92 anos

247 - O pianista norte-americano Leon Fleisher, que tocava apenas com a mão esquerda, morreu no domingo, 2, em Baltimore, nos Estados Unidos, aos 92 anos, em decorrência de um câncer, segundo o New York Times.

A morte do artista foi confirmada pelo filho Julian, que estava dando aulas online nas últimas semanas. Fleisher morreu em um hospício.

O músico sofria com distonia focal e acrediatava que havia desenvolvido a doença devido à prática excessiva. Ele ficou debilitado para tocar piano, instrumento que treinava 7 a 8 horas por dia, com apenas uma mão. Ele contou à revista Times que considerou suicídio. Conseguiu se recuperar em meados dos anos 2000, mas optou por continuar tocando com apenas a mão esquerda.

