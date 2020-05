Pioneiro do rock, Little Richard morre aos 87 anos

(Reuters) - Little Richard, o autoproclamado “arquiteto do rock ‘n’ roll”, que construiu seu som inovador com uma mistura fervente de boogie-woogie, blues e gospel, morreu no sábado aos 87 anos, informou a revista Rolling Stone.

Richard influenciou legiões de artistas cuja fama acabaria superando a sua. Seu filho, Danny Penniman, confirmou sua morte à Rolling Stone, mas disse que a causa era desconhecida.

