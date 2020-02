Pivô de escândalo em Hollywood, Harvey Weinstein é condenado por estupro e agressão sexual

247 - O produtor de cinema Harvey Weinstein, pivô de diversos escândalos de assédio seuxal em Hollywood, foi considerado culpado nesta segunda-feira 24 por estupro e agressão sexual.

Acusado de cinco crimes diferentes, ele foi absolvido, porém, de duas acusações de agressão sexual predatória, que poderiam levá-lo à prisão perpétua.

A sentença sairá no dia 11 de março. As penas podem variar de cinco a 25 anos pela condenação por agressão sexual e 18 meses a quatro anos pela condenação por estupro, de acordo com o site da Hollywood Reporter.

É possível que o promotor peça que ele vá para a prisão imediatamente. Weinstein foi inocentado em três casos.