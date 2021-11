Podcast Charge Falada chega à 40ª edição com Allan Sieber

Programa apresentado pelos chargistas Miguel Paiva e Renato Aroeira contaram com desenhistas ilustres e ótimas conversas nas últimas edições. Confira o link com todos os episódios edit

247 - O podcast Charge Falada, apresentado por Miguel Paiva e Renato Aroeira e distribuído nos principais tocadores deste formato, como Spotify e no Soundcloud do 247, chega ao importante número de 40 programas realizados. A próxima edição - que vai ao ar na segunda-feira, 8 - é com o grande Allan Sieber, que não perdoa ninguém com seu traço e suas ideias.

Nas últimas semanas, algumas notícias tristes viraram temas de conversas, como as mortes do Nani - irreparável por ser ele talvez o mais engraçado de todos os chargistas - e de Lailsson - que também era um grande músico.

Do Charge 34 em diante, até o 40, todos já disponíveis, foram entrevistados os responsáveis pelo Salão de Piracicaba, que agora vem sofrendo perseguições fascistas, foi feito um programa no ‘piloto automático’ porque o Bier, entrevistado do dia, não conseguiu entrar - neste episódio, o 35, Aroeira entrevistou Miguel e vice versa. Depois teve o grande Bennet, chargista dos melhores.

A morte do Nani surpreendeu a todos e aí foi a vez de os apresentadores cancelarem com o Bier para reproduzir o Charge que havia sido feito com o Nani. O Bier finalmente conseguiu e sua presença está registrada no programa 38. No 39, a entrevista foi com Alexandre Beck, autor das maravilhosas tiras do Armandinho. “Foi muito divertido”, diz Miguel.

Finalmente no 40 foi a vez de o Machado tentar cortar a Aroeira. Renato Aroeira entrevistando o Renato Machado, com a ajuda do Miguel Paiva. Dois cartunistas e dois músicos. Miguel só toca percussão - e mal.

Os programas estão todos aí para vocês ouvirem e se deliciarem. Reforçando: semana que vem é a vez do Allan Sieber. O Charge Falada é produzido pela Rádio Garagem e editado pelo Studio Miragem.

Acesse aqui o link do Soundcloud, onde estão todos os episódios.

