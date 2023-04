Polícia indicia MC Guimê e Cara de Sapato por importunação sexual (vídeos)

Apoie o 247

247 - A Polícia Civil do estado do Rio de Janeiro indiciou por crime de importunação sexual o cantor Guilherme Aparecido Dantas Pinho, o MC Guimê, e o lutador Antônio Carlos Coelho de Figueiredo Barbosa Júnior, conhecido como Cara de Sapato pelo. O inquérito foi enviado para o Ministério Público. Caberá a 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal de Violência Doméstica da Área Oeste denunciar ou não a dupla.

O cantor e o lutador teriam abusado da mexicana Dania Mendez durante uma festa na casa do Big Brother Brasil (BBB), em Jacarepaguá, na Zona Oeste da cidade (RJ), onde os três estavam confinados. De acordo com imagens da casa, o funkeiro passou a mão nas nádegas da mexicana e tentou tocar nos seios dela. Também deu um tapa na bunda de Bruna Griphao, outra participante do programa.

É sério que a Globo vai passar pano pra assédio? E se fossem Alface e Black no lugar de Guimê e Sapato? A Dania nunca mais vai querer pisar no Brasil #BBB23 pic.twitter.com/lLB9Z9DrCL March 16, 2023

