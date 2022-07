Por lei de violência doméstica, Ricky Martin é alvo de ordem de restrição em Porto Rico

Apoie o 247

ICL

247 - Uma juíza de Porto Rico emitiu uma ordem de restrição contra o cantor Ricky Martin, na sexta-feira (1), com base em uma lei sobre violência doméstica, de acordo com o portal G1.

De acordo com o porta-voz da polícia Alex Valencia, as autoridades foram ao bairro nobre da cidade de Dorado, na costa norte da ilha onde o cantor mora, para cumprir a ordem judicial.

A vítima que teria solicitado a ordem de restrição é mantida em anonimato. Segundo o jornal porto-riquenho 'El Vocero', consta na ordem de restrição que o cantor e a outra parte "tinham um relacionamento há sete meses. Eles se separaram há dois meses, mas Martin não aceita a separação. Ele liga para ele com frequência."

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ainda de acordo com o jornal, a vítima "teme por sua segurança" pois Martin teria sido visto "vagando em torno de sua residência em pelo menos três ocasiões." À revista People, representantes do cantor alegaram que "as alegações contra Ricky Martin são completamente falsas e fabricadas."

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE